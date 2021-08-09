На Нижегородских «Валдаях» теперь можно прокатиться ежедневно

Из-за большого количества желающих, суда на подводных крыльях «Валдай» теперь ходят ежедневно. Об этом сообщили в «Компании по развитию скоростного судоходства “Водолет”».
В последнее время спрос на речные прогулки резко возрос. На юбилей Нижнего Новгорода приезжает большое количество туристов, билеты быстро раскупают.
«Решение было принято в связи с высоким спросом на прогулки: и нижегородцы, и гости города пишут нам, что сталкиваются с ситуацией, когда хотели бы прокатиться на „Валдае“, но билетов уже нет. Поэтому в будние дни мы добавили рейсы по самым востребованным туристическим направлениям», — отметили в компании «Водолет».
На сайте компании опубликовали новое расписание, где добавили рейсы по самым востребованным направлениям в будние дни. Уже на этой неделе во вторник, среду и четверг можно будет съездить в Макарьево и Городец. По вечерам после 18 часов «Валдай» прокатит желающих до Шуховской башни, которой можно будет полюбоваться с берегов Оки. Во второй половине дня стартуют прогулочные рейсы по Нижнему Новгороду.
Сейчас в компании «Водолет» рассматривают возможность пустить рейсы в Ивановскую область через Чкаловск, Сокольское и Юрьевец. Также планируется рейс в Марий Эл.
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Фото: Александр Воложанин
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