На Нижегородских «Валдаях» теперь можно прокатиться ежедневно

В последнее время спрос на речные прогулки резко возрос. На юбилей Нижнего Новгорода приезжает большое количество туристов, билеты быстро раскупают.

«Решение было принято в связи с высоким спросом на прогулки: и нижегородцы, и гости города пишут нам, что сталкиваются с ситуацией, когда хотели бы прокатиться на „Валдае“, но билетов уже нет. Поэтому в будние дни мы добавили рейсы по самым востребованным туристическим направлениям», — отметили в компании «Водолет».

На сайте компании опубликовали новое расписание, где добавили рейсы по самым востребованным направлениям в будние дни. Уже на этой неделе во вторник, среду и четверг можно будет съездить в Макарьево и Городец. По вечерам после 18 часов «Валдай» прокатит желающих до Шуховской башни, которой можно будет полюбоваться с берегов Оки. Во второй половине дня стартуют прогулочные рейсы по Нижнему Новгороду.

Сейчас в компании «Водолет» рассматривают возможность пустить рейсы в Ивановскую область через Чкаловск, Сокольское и Юрьевец. Также планируется рейс в Марий Эл.

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Фото: Александр Воложанин