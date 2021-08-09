Лесной пожар, пришедший из Мордовии в Нижегородскую область, потушен

Из-за опасной ситуации глава Сарова Алексей Сафонов ввел режим ЧС. Днем 3 августа жители города заметили густой дым, который охватил весь город. Оказалось, что пожар пришел из заповедника «Заповедная Мордовия» имени Смидовича. Причиной природной катастрофы стала аномальная жара в регионе. Из-за сухой грозы в лесах загорелся валежник.

«Осталось много сухостоя, который и горит сейчас. Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах», – сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов в профиле Instagram.

Пожарные Нижегородской области пытались остановить огонь 6 суток. Им удавалось держать очаг распространения под контролем. Только 8 августа к тушению пожара присоединились 300 работников ядерного центра, спасатели из Ульяновская, дополнительные силы Саровской дивизии.

На данный момент пожар на территории Нижегородской области остановлен, угроз распространения на ближайшие населенные пункты нет.

«Площадь активного горения на территории заповедника составляет 50 гектаров. На территории Нижегородской области горения нет. Угрозы населенным пунктам Нижегородской области нет. Все очаги, которые были зафиксированы на территории Нижегородской области, ликвидированы», –сообщает МЧС.

Ликвидация пожара продолжается по сей день. Данных о пострадавших нет, однако некоторые жители Сарова жалуются на повышенное давление.

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Фото: pexels