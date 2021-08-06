В DKRT пройдет джазовый вечер, посвященный Евгению Евстигнееву

По результатам голосования в проекта «Имя Нижнего» одним из главных героев столицы Приволжья стал актер — Евгений Евстигнеев. Организаторы джазового вечера представят одно из главных увлечений актера из Нижнего Новгорода — его любовь к джазу.

«Нас ждут и концерты, и выставки, и различные акции. Мы хотим привлечь внимание разных аудиторий к культуре и истории Нижегородской области, поэтому выбираем запоминающиеся форматы», — отмечает министр культуры региона Олег Беркович.

Вход на мероприятие бесплатный, необходима предварительная регистрация.

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Фото: Instagram «Центр 800»