В DKRT пройдет джазовый вечер, посвященный Евгению Евстигнееву

12 августа в пространстве DKRT пройдет вечер «Джаз и жизнь Евгения Евстигнеева». В программе — музыка и сцены из фильмов актера в джазовой аранжировке в исполнении Tony Karapetyan Trio и актеров независимого театра «Нетеатр».
По результатам голосования в проекта «Имя Нижнего» одним из главных героев столицы Приволжья стал актер — Евгений Евстигнеев. Организаторы джазового вечера представят одно из главных увлечений актера из Нижнего Новгорода — его любовь к джазу.
«Нас ждут и концерты, и выставки, и различные акции. Мы хотим привлечь внимание разных аудиторий к культуре и истории Нижегородской области, поэтому выбираем запоминающиеся форматы», — отмечает министр культуры региона Олег Беркович.
Вход на мероприятие бесплатный, необходима предварительная регистрация.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Instagram «Центр 800»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.