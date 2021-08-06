Открытый городской чемпионат по «Что? Где? Когда?» пройдет в Нижнем Новгороде

Любой нижегородец сможет почувствовать себя знатоком элитарного клуба или стать зрителем и болельщиком.

Каждый час с 10:00 до 20:00 будут проходить игры, ведущими которых станут магистры клуба — Андрей Козлов и Елизавета Овдеенко и капитаны команд клуба Борис Белозеров, Елена Потанина, Константин Рудер и Алесь Мухин.

В каждой игре одновременно принимает участие 4 команды по 6 человек. По итогу каждой серии игр выберут команду-победитель, а лучший игрок каждой серии станет обладателем — «Хрустального атома».

Любой желающий может собрать команду или записаться на игру индивидуально. Регистрация здесь.

Фестиваль «Homo Science» – это трехдневный марафон интерактивных ток-шоу, интеллектуальных игр, экологических мастер-классов и концертов.

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Фото: архив организаторов