Работа неизвестного стрит-арт художника появилась в Нижнем Новгороде под канатной дорогой

Фотография граффити появилась в сообществе «Регион-52 | Нижний Новгород». Мнение подписчиков о таком необычном стрит-арте разделилось. Кто-то посчитал его креативным и даже забавным, другие были не согласны с задумкой неизвестного художника.

«Кто-то считает это нормальным??», – прокомментировал Валерий Малахов.

«По-моему забавно, особенно тем, у кого с высотой сложные отношения))», – пошутил Григорий Жданов.

Многих подписчиков также смутил тот факт, что упавшие люди по каким-то причинам без одежды, а еще и без масок.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: социальные сети