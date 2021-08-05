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Работа неизвестного стрит-арт художника появилась в Нижнем Новгороде под канатной дорогой

На асфальте под канатной дорогой из Нижнего Новгорода в Бор появилось спорное граффити, изображающее разбитую кабинку и погибших пассажиров.

 

Фотография граффити появилась в сообществе «Регион-52 | Нижний Новгород». Мнение подписчиков о таком необычном стрит-арте разделилось. Кто-то посчитал его креативным и даже забавным, другие были не согласны с задумкой неизвестного художника.

«Кто-то считает это нормальным??», – прокомментировал Валерий Малахов.

«По-моему забавно, особенно тем, у кого с высотой сложные отношения))», – пошутил Григорий Жданов.

Многих подписчиков также смутил тот факт, что упавшие люди по каким-то причинам без одежды, а еще и без масок.

 

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Фото: социальные сети

 

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