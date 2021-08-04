В доме Обрядчикова в Нижнем восстановят историческую лепнину и лестницу

«Сейчас со стен удаляются семь слоев масляной краски, также здесь восстановят покрытия. В прошлом году мы уже поменяли кресла. После завершения ремонта у нас должен получиться зал с самой лучшей акустикой в городе», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

По словам директора Нижегородского хорового колледжа Андрея Попова, до реставрации здание находилось в плачевном состоянии. Была частично утрачена штукатурка и архитектурный слой, а коммуникации пришли в негодность.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: «В городе N», «Нижний 800»