В доме Обрядчикова в Нижнем восстановят историческую лепнину и лестницу

На реставрацию главного корпуса Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина на площади Минина направлено 32 миллиона рублей. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович. Сейчас в корпусе продолжаются ремонтно-реставрационные работы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.
Центральный фасад здания полностью восстановлен. В настоящее время идет реставрация пола, стен и декоративных элементов. До начала учебного года полностью отремонтируют входную группу, вестибюль и лестничный марш.
В планах заменить двери, отремонтировать систему водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения, а также сетей связи. Также по проекту запланирована замена инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования, противопожарной и охранной сигнализации.
«Сейчас со стен удаляются семь слоев масляной краски, также здесь восстановят покрытия. В прошлом году мы уже поменяли кресла. После завершения ремонта у нас должен получиться зал с самой лучшей акустикой в городе», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.
По словам директора Нижегородского хорового колледжа Андрея Попова, до реставрации здание находилось в плачевном состоянии. Была частично утрачена штукатурка и архитектурный слой, а коммуникации пришли в негодность.
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Фото: «В городе N», «Нижний 800»
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