Диван со скелетом и унитаз выставили рядом с долгостроем «Новинки Smart City»

На ярком диване с жирафами устроился скелет, а рядом с ним стоит фаянсовый унитаз. Такой композицией обманутые дольщики хотят привлечь внимание к своей проблеме. До сих пор неизвестно, кто является автором данной инсталляции, однако неравнодушные дольщики активно поддержали эту инициативу.

«Молодцы!!!!Огромное спасибо Вам, здоровья, силы и терпения за борьбу, за наш ЖК Смарт Сити. Низкий поклон», – прокомментировала подписчица сообщества Валентина Чубенко.

Дольщики ЖК «Новинки Smart City» с 2015 года не могут заселиться в свои квартиры. В 2018 году застройщик был признан банкротом, из-за чего стройка была заморожена, а позже возобновлена. Сейчас функционируют всего 3 дома из 25. Жители неоднократно пытались креативно привлечь внимание к своей проблеме.

В конце июня активисты выложили надпись «SOS Путин» рядом с долгостроем, однако она вскоре была убрана рабочими. Накануне «Прямой линии» появилась другая надпись «HELP Путин». Тогда неизвестные привезли на поле уборочную технику, видимо, пытаясь замести следы. Также многие несостоявшиеся жильцы начали выходить на одиночные пикеты рядом с нижегородским Кремлем. В начале июля даже сняли музыкальный клип на мотив хита «Агаты Кристи» «Как на войне».

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Фото: социальные сети