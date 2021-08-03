В небе над Нижним пройдут авиационные гонки «Формула-1»

Соревнования пройдут в два этапа:

13 августа — квалификация

14 августа — финал

12 пилотов пролетят по трассе (4 километра) на высоте около 20 метров, выполняя фигуры высшего пилотажа. Время нахождения самолета в воздухе (от взлета до посадки) составит около 12 минут. Авиаторы выполнят фигуры — горка вниз, три четверти петли, боевой разворот, бочка, сбор группы, восьмерка горизонтальная, косая петля, роспуск группы в разные стороны, вентилятор, групповой проход и другие.

Национальный аэроклуб России имени Чкалова разыграет собственные награды. В гонке примут участие шестеро пилотов, управляющих летательными аппаратами: L-29 «Дельфин» и L-39 «Альбатрос».

В шоу-программе выступят пилотажные группы «Стрижи» и «Реакторы», бонусом станет высший пилотаж на самолете Як-55 от пилота Владимира Николаева.

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Фото: pravda_nn.ru