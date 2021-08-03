В Нижегородской области планируют развивать «кладбищенский туризм»

Старинные кладбища Нижегородской области могут стать центром привлечения туристов в регион. Планируется создание краеведческого проекта о кладбищенских легендах. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря областного министерства здравоохранения Алексея Никонова.
По его словам, в Нижегородской области много могил, окутанных тайнами и легендами. На Нижегородской земле похоронено много известных людей: писатели, декабристы, основатели Горьковского театра кукол.
«Тянешь за небольшую ниточку, а распутывается гигантский клубок людей и событий», — подметил Алексей Никонов.
На данный момент проект все еще разрабатывается. Ведутся обсуждения, как лучше реализовать данную идею. Сейчас уже можно найти несколько карточек с фотографиями могил, которые сопровождают небольшие истории из жизни и факты биографии покойных нижегородцев.
Также в будущем планируется проводить очные экскурсии по кладбищам.
Проект реализуется на базе «Нижегородской биографической энциклопедии» при поддержке «Центра 800». На данный момент в рамках проекта уже собрано несколько историй о жизни выдающихся людей Нижегородской области. На их основе будут разработаны маршруты экскурсий и напечатаны информационные карточки.
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Фото: pexels
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