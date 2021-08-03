Надземный переход на проспекте Гагарина очистили по просьбам нижегородцев

Многие нижегородцы жаловались на состояние надземного перехода из-за мусора и грязи. В администрацию Советского района поступило несколько обращений неравнодушных горожан, после чего работники коммунальной службы выехали на место, чтобы проверить состояние надземной конструкции. В результате стало ясно, что уборка действительно необходима.

Переход приводили в порядок в два этапа. Сначала рабочие вымыли стены и поверхности внутри, а затем снаружи. Все работы проходили в ночное время, чтобы не мешать потоку транспорта на оживленном проспекте, а также пешеходам.

В администрации сообщили, что в ближайшее время планируется капитальный ремонт надземного перехода. Напомним, что он был установлен 9 лет назад – в 2012 году.

«Совсем убирать-то нельзя, перенести ее куда-нибудь. Как народ решит», — высказался Сергей Кириенко.

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Фото: пресс-служба администрации