В двух нижегородских театрах отреставрируют входные группы

В этом году входные группы благоустроят в театрах «Преображение» и «Комедiя».

Первых из них находится в жилом доме 1950-х годов и выполнен в стиле неоклассицизма. Здание включено в перечень ОКН, поэтому при планировании нового строительства, необходимо было гармонично вписать крыльцо в архитектурный стиль здания. На колоннах крыльца будут размещены афиши и репертуар театра. Кроме того, входную группу уже оборудовали пандусом.

Также, завершаются ремонтные работы крыльца театра «Комедiя». На входной группе здания уложили гранитную облицовку ступеней, сейчас рабочие завершают окраску фасада над главным входом.

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