Чкаловскую лестницу откроют для нижегородцев 4 августа

1 августа на открытии Чкаловской лестницы выступил симфонический оркестр Мариинского театра в сопровождении масштабного аудиовизуального шоу.

«Лучшая в городе видовая точка опять доступна нижегородцам. Лично я этому очень рад, всегда любил здесь бывать. Кстати, великий летчик тоже, по рассказам современников, часто здесь гулял. Уверен, что Чкаловская лестница вновь станет местом притяжения для горожан и гостей города», — отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сцена для выступлений была установлена прямо на ступенях Чкаловской лестницы. На открытии выступили — Симфонический оркестр Мариинского театра, ведущие классические музыканты России. Звучала музыка — Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бородина и Прокофьева.

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