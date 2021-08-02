Дети Нижегородской области смогут посетить массовые мероприятия без ПЦР-тестов

Нижегородка с ником danchenko1796 оставила комментарий под одним из постов губернатора. Она поинтересовалась, можно ли побывать на мероприятиях, связанных с 800-летием города тем, кто сделал только первую прививку от коронавируса. Также она спросила, смогут ли дети стать участниками событий, которые будут проходить в городе в праздничные дни.

Глеб Никитин ответил, что на данный момент готовится указ, по которому дети смогут посещать мероприятия без ПЦР-теста, но только со взрослыми, которые прошли два этапа вакцинации.

«Мероприятия можно посещать только с двумя прививками. Готовится указ, по которому дети могут посещать свободно при условии, что их сопровождают взрослые с сертификатом о завершенной вакцинации», — прокомментировал губернатор.

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Фото: pexels