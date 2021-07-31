Покраска газона у Чкаловской лестницы изумила нижегородцев

Прохожих удивило, что рабочие красили траву в дождь. Некоторые предположили, что таким образом они хотят придать газону презентабельный вид к открытию лестницы и предстоящему юбилею.

В нижегородском правительстве дали комментарии по поводу случившегося. По их словам, нижегородцы наблюдали не покраску, а гидропосев. Он применяется для формирования газонной травы на склонах. В составе смеси находятся семена, гидрогели, закрепители и удобрения. Также в ней содержится природный краситель, который придает траве ярко-зеленый цвет. Так рабочие определяют равномерность нанесения состава.

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Фото: pexels