Покраска газона у Чкаловской лестницы изумила нижегородцев

Вчера днем, 30 июля, в сети появилось видео, на котором видно рабочих, которые распыляют краску на газон рядом с Чкаловской лестницей. Видео было опубликовано в группе «Нижний Новгород без цензуры».
Прохожих удивило, что рабочие красили траву в дождь. Некоторые предположили, что таким образом они хотят придать газону презентабельный вид к открытию лестницы и предстоящему юбилею.
В нижегородском правительстве дали комментарии по поводу случившегося. По их словам, нижегородцы наблюдали не покраску, а гидропосев. Он применяется для формирования газонной травы на склонах. В составе смеси находятся семена, гидрогели, закрепители и удобрения. Также в ней содержится природный краситель, который придает траве ярко-зеленый цвет. Так рабочие определяют равномерность нанесения состава.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.