Нижегородцы, прибывающие на «Восточный» вокзал, смогут бесплатно воспользоваться Московским метро

В честь юбилея Нижнего Новгорода выпущена специальная карта «Тройка» с оригинальным дизайном, которую можно бесплатно получить у волонтеров на Московском вокзале. Воспользоваться ей нижегородцы смогут не только во всех видах транспорта Москвы, но и в собственном городе. Карта будет активна с 1 августа по 31 декабря текущего года.

Напомним, что в 2020 году Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода.

«Использование в Нижнем Новгороде и в Москве одной проездной карты удобно тем нижегородцам, которые по работе или по каким-то личным обстоятельствам часто бывают в столице», – сообщил Глеб Никитин. Он также отметил, что эта акция поможет сблизить Нижний Новгород и Москву

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Фото: pexels