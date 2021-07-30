Сильный ливень и град придут в Нижегородскую область в ближайшие часы

Из-за ухудшения погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно обрушение ЛЭП и нарушений связи, обвал ветхих конструкций и падение деревьев. Также вероятны перебои с работой ЖКХ и энергетики.

Из-за сильного ливня возможны оползни и размывы дорожного полотна, что потенциально может привести к затруднению работы общественного транспорта и ДТП.

Администрация города рекомендует жителям по возможности не выходить из дома, закрыть окна и не подходить к ним. Стоит держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если непогода застигла вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

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Фото: pexels