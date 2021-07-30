Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Нижнем Новгороде

Самая дорогая квартира в 286 квадратных метров расположилась в доме Royal Landmark на Верхневолжской набережной. Помимо жилой площади, к ней прилагается участок крыши, на котором можно разбить сад или устроить зону для отдыха. Здесь открывается вид на Стрелку и нижегородские закаты. Жилой дом находится на закрытой охраняемой территории и обслуживается коммунальными организациями 24 часа в сутки.

Также, владельца ждут 3 спальни, просторная гостиная-кухня, собственный лифт и двухуровневый подземный паркинг.

Шестиэтажный элитный дом возведен в 2016 году. По соседству с ним находятся старинные усадьбы Сироткиных, Рукавишниковых, Каменских, а в шаговой доступности — Нижегородский кремль.

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