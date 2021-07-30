Синоптики рассказали о погоде в Нижнем на предстоящие выходные

В субботу, 31 июля, будет облачно с прояснениями и без осадков. Утром столбики термометров покажут+24 градусов, а днем потеплеет до +27. Ночью температура воздуха опустится до +18. Скорость юго-западного ветра составит 3 – 6 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется с 742 мм ртутного столба.

В воскресенье, в первый день августа, будет малооблачно и дождливо. Утром температура воздуха прогреется до +18 градусов, днем потеплеет до +29. Вечером и ночью ожидаются небольшие дожди при температуре +21. Ветер сменит направление на южное и ослабнет до 2 – 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747−748 мм ртутного столба.

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