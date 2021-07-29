Пространство у мечети на площади Сенной преобразят за 35 миллионов рублей

На благоустройство территории около Нижегородской соборной мечети — участок рядом со станцией канатной дороги, ограниченный Казанской набережной и трамплином — потратят 35 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На электронной торговой площадке «Фабрикант» стартовал аукцион по выбору подрядчика для благоустройства участка у Нижегородской соборной мечети — объекта культурного наследия.
Концепция благоустройства пространства разработана Институтом развития городской среды в рамках программы «Среда 800». За основу концепции взят принцип «мозаики»: все детали собираются в общую картину, территория гармонично встраивается в обновляемое окружение, а площадь преобразится в результате так называемого «гибкого» зонирования.
Подрядчик уложит покрытие, озеленит территорию, установит фонари, скамейки, урны, вазоны и другие малые архитектурные формы. Также, там появятся информационные стенды, уличная кухня с навесом и некапитальный павильон.
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Фото: Среда800
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