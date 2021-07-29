Пространство у мечети на площади Сенной преобразят за 35 миллионов рублей

На электронной торговой площадке «Фабрикант» стартовал аукцион по выбору подрядчика для благоустройства участка у Нижегородской соборной мечети — объекта культурного наследия.

Концепция благоустройства пространства разработана Институтом развития городской среды в рамках программы «Среда 800». За основу концепции взят принцип «мозаики»: все детали собираются в общую картину, территория гармонично встраивается в обновляемое окружение, а площадь преобразится в результате так называемого «гибкого» зонирования.

Подрядчик уложит покрытие, озеленит территорию, установит фонари, скамейки, урны, вазоны и другие малые архитектурные формы. Также, там появятся информационные стенды, уличная кухня с навесом и некапитальный павильон.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Среда800