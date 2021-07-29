Новые валидаторы появятся в нижегородском транспорте в сентябре

Впервые валидаторы появились в нижегородском транспорте еще в апреле. Все это время они проходили тестовые испытания. В этот период детально проверяли работу оборудования. Особое внимание было уделено работе принтеров, печатающих чеки об оплате проезда.

Стационарными валидаторами планируется обеспечить весь парк подвижного состава, в том числе вагоны ретро-трамваев.

Кроме того, приборами для бесконтактной оплаты проезда будут обеспечены автобусы до конца 2021 года.

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Фото: commons.wikimedia.org