Нижегородский выставочный комплекс отреставрируют за 67 миллионов рублей

Зданию Нижегородского выставочного комплекса вернут его исторический вид. Пресс-служба губернатора и правительства области сообщила, что стоимость работ составила 67 миллионов рублей.
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автор фото — Александр Воложанин
Здание находилось в запущенном состоянии. Историческая часть фасада была утеряна и долгое время не восстанавливалась. Комплекс работ был направлен на создание музейного пространства.
Большую часть суммы, выделенной на восстановление здания, составили спонсорские средства. Проект поддержал «Промсвязьбанк» и компания «ИТЕКО».
Рабочие вывезли из здания 2,5 тысячи тонн мусора с чердака, отремонтировали протекающую крышу. Также был отполирован исторический паркет, который в скором времени покроют тремя слоями лака. Лучшие реставраторы Нижнего Новгорода занимаются восстановлением внешнего облика лестницы. Ее перила украсят каленым стеклом с деревянными поручнями.
Все работы будут полностью завершены к сентябрю, однако уже 20 августа нижегородцы смогут посетить выставку «Кандинский, Малевич и русский авангард» на втором этаже комплекса.
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Фото: Александр Воложанин
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