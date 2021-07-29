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На колесе обозрения на Сенной площади началась установка кабинок

На Сенной площади в Нижнем Новгороде стартовал монтаж кабинок на новом колесе обозрения. Об этом пишет сообщество «Регион-52» «ВКонтакте».

 

Новые кабинки уже привезли к колесу обозрения на площади Сенной — специалисты приступают к их монтажу на конструкцию аттракциона.

Кабинки выкрашены белой краской — с большими панорамными окнами. Всего колесо обозрения вместит в себя 18 застекленных кабинок. Их оборудуют климат-контролем и мультимедийной системой. Кроме того, территорию у основания колеса благоустроят: там появятся малые архитектурные формы, газоны, кофейня и точка продажи сладостей.

Завершить работы планируется к августу 2021 года.

 

 

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Фото: социальные сети

 

 

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