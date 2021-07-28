Кубок России по самолетному спорту пройдет в Нижнем Новгороде

В столице Приволжья пройдет авиашоу Кубка России по самолетному спорту. Его планируют провести с 12 по 15 августа. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Трасса пройдет в акватории Оки и Волги — над Волжской набережной — составит около 4 километров.
На соревнованиях пилоты должны пройти воздушную трассу, выполнив фигуры высшего пилотажа (горку, крен, три четверти петли, боевой разворот и бочку). Время нахождения самолета в воздухе (от взлета до посадки) составит около 12 минут.
Соревнования будут проходить в небе над Волгой напротив стадиона «Нижний Новгород». В авиашоу примут участия три реактивных самолета L-29, L-39 и четыре или шесть поршневых Су-26, Су-29, Як-55, Сп-55, EXCTRA-330.
Также нижегородцы увидят демонстрационные полеты реактивных самолетов с выполнением фигур пилотажа — взлет, сбор группы, восьмерка горизонтальная, косая петля, роспуск группы в разные стороны, встречный проход двух самолетов, бочка, ножницы из двух самолетов, вентилятор, групповой проход, роспуск группы и заход на посадку.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Анна Зайкова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.