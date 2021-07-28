Театральную лестницу в Нижнем Новгороде украсили архитектурно-художественной подсветкой

Также глава города сообщил, что в этом году 92 объекта получат архитектурную подсветку.

исторические памятники: Минину и Пожарскому, Петру I, Ленину

практически все автомобильные мосты Нижнего Новгорода — Канавинский, Мызинский и Молитовский

больше 30 объектов на Нижне-Волжской набережной и улице Рождественской

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