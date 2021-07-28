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Театральную лестницу в Нижнем Новгороде украсили архитектурно-художественной подсветкой

В Нижнем Новгороде после благоустройства открыли Театральную лестницу, в ходе ремонта ее оснастили архитектурно-художественной подсветкой, новым освещением и мощением. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

 

  • автор фото — Игорь Иванов

    фото — «до»

К открытию пешеходного движения лестницу выровняли, восстановили ступени и поручни, покрасили ограждения, смонтировали 8 опор и 12 светоточек.

Отмечается, что подрядчик четыре раза перекрашивал лестницу из-за действий вандалов. 

«Прошу этого не делать. Это портит вид только что отреставрированных, отремонтированных объектов», — добавил Юрий Шалабаев.

 

  • фото — «после»

Также глава города сообщил, что в этом году 92 объекта получат архитектурную подсветку.

  • исторические памятники: Минину и Пожарскому, Петру I, Ленину
  • практически все автомобильные мосты Нижнего Новгорода — Канавинский, Мызинский и Молитовский
  • больше 30 объектов на Нижне-Волжской набережной и улице Рождественской

 

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