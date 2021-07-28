Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде будет открыта после реконструкции 1 августа

Губернатор отметил, что реконструкция спасла один из символов Нижнего Новгорода, так как за многие годы эксплуатации ее конструкция стала ненадежной. В ходе ремонтных работ была установлена важная инженерная защита и обновлены главные архитектурные элементы. Работы исполнены в сжатые сроки, что отметил Глава области. В данный момент они находятся на финальной стадии.

«Если бы не реконструкция, мы могли бы потерять Чкаловскую лестницу. К счастью, мы оперативно приняли решение о проведении этих работ. В результате, была проведена полная реконструкция, восстановлена инженерная защита. Также удалось полностью обновить ключевые архитектурные элементы. Все работы удалось восстановить в максимально сжатые сроки», — сообщил Никитин.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.