Нижний Новгород за экологию: первый в городе электробус начал работу в постоянном режиме

Электробус был полностью разработан отечественными производителями на Горьковском автозаводе. «Газель» сочетает в себе стандартные компоненты автомобилей ГАЗ с оригинальными электрическими узлами.

Впервые разработка была представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В основе конструкции находится единая унифицированная электроплатформа, что позволит в будущем выпускать различные модификации электротранспорта: от микроавтобусов до фургонов.

Новый электробус весом 4,6 тонны рассчитан на 17 человек. Его максимальная скорость – 100 км/ч, а расстояние, которое преодолевает транспорт без подзарядки – 120 километров.

«Для запуска маршрута используются отечественные автобусы и зарядная инфраструктура российского производства. Изначально хотелось, чтобы на электробусе могли проехать гости, прибывающие в Нижний Новгород воздушным транспортом. Это подчеркивает статус города как одного из промышленных и научных центров страны. Разработан маршрут и с учетом возможностей железнодорожной сети», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

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Фото: пресс-служба правительства региона