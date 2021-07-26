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Благоустройство Покровки выполнено на 95% — работы на главной туристической улице города завершатся 12 августа

Благоустройство участка улицы Большой Покровской — от улицы Малая Покровская до улицы Октябрьской — завершено на 95%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

 

  • автор фото — Андрей Орехов

Основной целью благоустройства стали — создание новых мест отдыха, ориентированное на горожан различных возрастов и интересов.

«Комплексное благоустройство и капремонт на этом участке в последний раз проводились почти 15 лет назад. Улица находилась в разбитом состоянии. Самая большая была сложность при благоустройстве — не выключить Большую Покровскую полностью из городской жизни, но при этом обновить ее. Главное, что по улице уже удобно ходить, и здесь будет комфортно отдыхать нижегородцам», — отмечает министр культуры Олег Беркович.

Сейчас продолжаются работы на площади перед кинотеатром «Октябрь». Там создадут скейт-зону и уличный кинотеатр.

«Для улицы выбран нейтральный и современный дизайн, чтобы подчеркнуть главное, что здесь есть, – аутентичное историческое наследие. Спокойная цветовая гамма в элементах мебели и мощения – часть этого функционального дизайна», — добавляет генеральный директор архитектурного бюро Strelka Architects Дарья Парамонова.

 

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