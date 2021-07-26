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Деревянный дом 1839 года на улице Ковалихинской незаконно снесли в Нижнем Новгороде

Дом мещанки Пелагеи Рычиной на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде, построенный в 1839 году, незаконно снесли. Об этом сообщают нижегородцы в социальных сетях.

 

 

Дом по улице Ковалихинской был построен в 1839 году по проекту Георга Кизеветтера и находится в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород». Градозащитница Анна Давыдова сообщила о том, что снос здания был осуществлен без согласования с властями.

Кроме того, три месяца назад Анна Давыдова подала заявку в областное управление для признания здания объектом культурного наследия. 

«На сегодня в законодательстве, есть определенные пробелы. С момента подачи заявки до ее рассмотрения дома не обладают какой-то юридической защитой. Зачастую собственники именно в этот период сжигают или сносят здания, чтобы после признания дома ОКН не нести дополнительных издержек на его сохранение и содержание», — отмечает Давыдова.

 

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Фото: социальные сети

 

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