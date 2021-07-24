800-килограммовый торт представили на закрытии кинофестиваля «Горький Fest»

800 килограммов торта пекли на хлебозаводе «Каравай», работающем с 1939 года.

Торт «Нижний Новгород» изготовлен в виде сладкой карты. На бисквитном полотне, имитирующим высокий берег реки Волги, расположены архитектурные миниатюры главных достопримечательностей города: Нижегородский кремль, Арсенал, Чкаловская лестница, Нижегородский театр драмы и другие.

Начинка торта-карты — цельная вишня и шоколадные коржи. Декор для торта в виде фигурок-миниатюр изготовлен творческим объединением «Восторг», которая готовит к 800-летию анимационный проект «Пластилиновый Нижний».

После презентации десерт отправили в детские дома и интернаты Нижнего Новгорода: «Вера», «Бригантина», «Ласточка», «Улыбка», «Детский дом № 3».

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Фото: архив пресс-служб