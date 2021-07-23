Журнал National Geographic составил интерактивную карту мест с лучшими видами на нижегородские закаты

В год 800-летия Нижнего Новгорода на сайте журнала о путешествиях — National Geographic Россия — вышла полная интерактивная карта точек, откуда лучше всего следить за нижегородскими закатами. Набралось почти два десятка мест.
На портале можно нажать на конкретную отметку и узнать краткую информацию о территории или объекте; более того, увидеть какой вид открывается с конкретного места.
В подборке есть традиционные смотровые площадки и непопулярные городские локации. В топе: набережная Федоровского, Александровский сад, Стрелка, парк Швейцария, «Гребешок» и другие.
Интерактивная карта с подборкой от журнала National Geographic Россия здесь.
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