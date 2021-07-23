Сервис «ВКонтакте» запустил вызовы в «‎Шагах» для прогулок по Нижнему. Они посвящены 800-летию города на Волге

К 800-летию Нижнего Новгорода в сервисе «Шаги ВКонтакте» появились вызовы для прогулок по городу. Они посвящены главным городским достопримечательностям и личностям столицы Приволжья.
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автор фото — Дима Четыре
Первый вызов — имени Коноваленко
- он посвящен хоккеисту Виктору Коноваленко — вратарю легендарной команды «Торпедо» и сборной СССР, с которой он стал двукратным олимпийским чемпионом. Пользователям предлагается за восемь дней пройти 20 километров — именно под этим номером играл знаменитый спортсмен по прозвищу «русский медведь».
Победители вызова получат призы от команды «Торпедо» и мерч от проекта «Нижний 800».
Второй вызов — имени Королева
- он посвящен кардиохирургу и доктору медицинских наук — Борису Королеву. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить не меньше 10 000 шагов в день — это в том числе полезно для сердца.
Именно такое расстояние нужно преодолевать участникам вызова восемь дней подряд.
«Мы решили помочь как тем, кто приехал из разных уголков России, так и жителям города — запустили вызовы, чтобы покорять неизведанные маршруты стало еще увлекательнее», — региональный представитель «ВКонтакте» в Нижнем Новгороде Татьяна Маркина.
Список победителей вызовов опубликуют здесь.
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