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Сервис «ВКонтакте» запустил вызовы в «‎Шагах» для прогулок по Нижнему. Они посвящены 800-летию города на Волге

К 800-летию Нижнего Новгорода в сервисе «Шаги ВКонтакте» появились вызовы для прогулок по городу. Они посвящены главным городским достопримечательностям и личностям столицы Приволжья.

 

  • автор фото — Дима Четыре

Первый вызов — имени Коноваленко

  • он посвящен хоккеисту Виктору Коноваленко — вратарю легендарной команды «Торпедо» и сборной СССР, с которой он стал двукратным олимпийским чемпионом. Пользователям предлагается за восемь дней пройти 20 километров — именно под этим номером играл знаменитый спортсмен по прозвищу «русский медведь».

Победители вызова получат призы от команды «Торпедо» и мерч от проекта «Нижний 800».

Второй вызов — имени Королева

  • он посвящен кардиохирургу и доктору медицинских наук — Борису Королеву. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить не меньше 10 000 шагов в день — это в том числе полезно для сердца.

Именно такое расстояние нужно преодолевать участникам вызова восемь дней подряд.

«Мы решили помочь как тем, кто приехал из разных уголков России, так и жителям города — запустили вызовы, чтобы покорять неизведанные маршруты стало еще увлекательнее», — региональный представитель «ВКонтакте» в Нижнем Новгороде Татьяна Маркина.

Список победителей вызовов опубликуют здесь.

 

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