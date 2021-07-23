В российском Vogue вышел большой материал про Нижний Новгород. Одна из съемок прошла в частном крематории

«Мы съездили в гости к главному юбиляру этого непростого лета — в Нижний Новгород. Побеседовали с идеологами локального стрит-арта, которые наладили связи не только с местной властью, но и между собой (иногда это даже сложнее) — и поймали себя на мысли, что в Нижнем все друг друга знают и готовы, если что, прийти на помощь, как в большой ненуклеарной семье», — отмечает главный редактор Vogue Ксения Соловьева.