В российском Vogue вышел большой материал про Нижний Новгород. Одна из съемок прошла в частном крематории

В августовском номере российской версии журнала Vogue вышел масштабный материал о Нижнем Новгороде. Главными героями которого стали нижегородские художники и их проекты.
«Мы съездили в гости к главному юбиляру этого непростого лета — в Нижний Новгород. Побеседовали с идеологами локального стрит-арта, которые наладили связи не только с местной властью, но и между собой (иногда это даже сложнее) — и поймали себя на мысли, что в Нижнем все друг друга знают и готовы, если что, прийти на помощь, как в большой ненуклеарной семье», — отмечает главный редактор Vogue Ксения Соловьева.
Кроме того, в выпуск попали кадры из нижегородского частного крематория и резиденты студии «Тихая».
«В августовском номере российского журнала VOGUE вышел большой материал про Нижний Новгород, в котором главными героями стали нижегородские художники и их проекты, в том числе и проект Сад им. во внутреннем дворе частного крематория. Успейте купить свою копию журнала – говорят он пропадает с прилавков с бешеной скоростью», — говорится в сообществе «Сад.им»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.