Нижегородцы не оценили новый дизайн фонарей на Большой Покровской

Противники изменений считают, что старые фонари задавали атмосферу улице, хорошо сочетались с архитектурой старинных домов.

Есть и те, кто поддержал новый дизайн фонарей. Среди явных преимуществ они отмечают наименьшее световое загрязнение, а также современный дизайн и минималистичность.

Разработчики быстро отреагировали на разгоревшиеся споры. Они объясняют, что таким решением хотели отвести внимание от освещения, сделать его более лаконичным, чтобы подчеркнуть самобытность и уникальность самой улицы. Более того, при создании дизайна они опирались на старые фотографии Покровки.

«Оригинальный дизайн опор освещения на Большой Покровской, который можно найти на исторических фотографиях, так же был нейтральный и лаконичный», — подчеркнули представители АНО «Центр 800».

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Фото: vk.com/nn_gp