Новый тип пешеходных переходов появится в Нижнем Новгороде

Переходы появятся на пересечении улицы Варварской с улицами Академика Блохиной и Пискунова.

По его словам, диагональные пешеходные переходы позволят переходить дорогу между противоположными углами перекрестка. На них установят специальные дорожные знаки, разметку (пунктирными линиями) и выделят отдельную фазу работы светофоров.

«Согласен со специалистами Центра организации дорожного движения, что при такой организации дорожного движения пешеходам будет безопасней и удобней переходить проезжую часть», — добавил глава города.

В настоящее время специалисты уже устанавливают двухсекционные пешеходные светофоры для регулировки движения на новых переходах.

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Фото: pexels