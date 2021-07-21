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Из-за обвала грунта в Балахне обрушился гараж

В Балахне Нижегородской области 21 июня произошел обвал грунта из-за чего рухнул пристроенный к частному дому гараж. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

 

В среду, 21 июня на улице Пушкина образовалась яма диаметром около 30 метров и глубиной в 3 метра. К счастью, кроме каменной постройки никто не пострадал.

Причина провала грунта до сих пор не известна. МЧС сообщает, что есть угроза дальнейшего обрушения.

 

 

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