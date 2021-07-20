Тело пропавшего в Нижегородской области четырехлетнего мальчика нашли в болоте

Вечером 19 июля малыш ушел из дома без одежды из-за жары и так и не вернулся. У ребенка было диагностировано расстройство аутистического спектра – он не разговаривал. Родители сразу же забили тревогу, к поискам подключились волонтеры и Росгвардия – итого около 500 человек. Следственный комитет незамедлительно возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

Днем 20 июля стало известно, что мальчик скончался. Его тело было найдено в водоеме в Ворсме. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: Сообщество поисково-спасательного центра «Рысь»