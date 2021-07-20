Смена системы навигации коснется четырех станций нижегородского метро

На официальном сайте госзакупок появилась информация о том, что на замену устаревшей системы выделено 3,2 миллиона рублей. Изменения коснутся станций метро «Горьковская», «Московская», «Стрелка» и «Парк Культуры».

Новые указатели призваны улучшить визуальное восприятие информации, быть более современными и понятными каждому. Кроме того, над входными павильонами и на дверях появятся названия станций на английском языке.

Работы по переоформлению планируется закончить к 19 августа текущего года.

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