В Нижнем открыли граффити-маршрут по местам съемок кинофильмов

Маршрут стрит-арта будет тесно связан с историей Нижнего Новгорода, начиная с 1980-х годов и заканчивая историей наших дней.

Старт маршрута — возле стадиона «Водник» — там зарождалось локальное уличное искусство и снимались «Жмурки». Далее улица Большая Покровская, там снимались — «Тростинка на ветру» и сериал «Метод». После зритель отправится на улицу Рождественскую, а последними локациями станут — улица Черниговская и здание Ромодановского вокзала.

Открывали киномаршрут: художники Антон Табатчиков и Дмитрий Курбатов, куратор проекта Майя Ковальски и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

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Фото: Геннадий Авраменко