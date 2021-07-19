В Нижнем открыли граффити-маршрут по местам съемок кинофильмов

В Нижнем Новгороде стартовал V юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest». В рамках проекта организаторы создадут специальный маршрут стрит-арта по местам съемок фильмов в столице Приволжья.
Маршрут стрит-арта будет тесно связан с историей Нижнего Новгорода, начиная с 1980-х годов и заканчивая историей наших дней.
Старт маршрута — возле стадиона «Водник» — там зарождалось локальное уличное искусство и снимались «Жмурки». Далее улица Большая Покровская, там снимались — «Тростинка на ветру» и сериал «Метод». После зритель отправится на улицу Рождественскую, а последними локациями станут — улица Черниговская и здание Ромодановского вокзала.
Открывали киномаршрут: художники Антон Табатчиков и Дмитрий Курбатов, куратор проекта Майя Ковальски и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.
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Фото: Геннадий Авраменко
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