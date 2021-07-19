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«Сокровища России»: Нижегородская область участвует в проекте журнала National Geographic Traveler

Стартовало онлайн-голосование «Сокровища России» от журнала National Geographic Traveler. Проект не только определяет главные городские достопримечательности, пространства и маршруты, но и открывает новые туристические точки на карте России.

 

  • автор фото — Игорь Иванов

«Это отличная возможность рассказать о богатстве туристского потенциала Нижегородской области всей стране. Классические музеи, природные достопримечательности, современные пространства, уличное искусство, а в год 800-летия Нижнего — больше 150 событий разных форматов!» — добавил директор департамента развития туризма области Сергей Яковлев.

Номинанты от Нижегородской области:

  • Нижегородский кремль в номинации «Культурно-исторический объект»
  • хохломская росписьв номинации «Народный промысел»
  • городецкий пряник в номинации «Национальная кухня»
  • сквер Свердловав номинации «Общественное пространство»
  • озеро Светлоярв номинации «Природный объект»
  • речные прогулки на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Городецв номинации «Речной и морской круиз»
  • фестиваль народного творчества «Русская Тоскания»в номинации «Традиционные праздники/события/фестивали»
  • экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповедникев номинации «Туристическая тропа»
  • тур по Нижнему Новгороду — в номинации «Экскурсионный маршрут»

До 10 октября на сайте можно отдать свой голос в каждой номинации. Итоги подведут — в ноябре 2021 года.

 

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