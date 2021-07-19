«Сокровища России»: Нижегородская область участвует в проекте журнала National Geographic Traveler

Стартовало онлайн-голосование «Сокровища России» от журнала National Geographic Traveler. Проект не только определяет главные городские достопримечательности, пространства и маршруты, но и открывает новые туристические точки на карте России.
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автор фото — Игорь Иванов
«Это отличная возможность рассказать о богатстве туристского потенциала Нижегородской области всей стране. Классические музеи, природные достопримечательности, современные пространства, уличное искусство, а в год 800-летия Нижнего — больше 150 событий разных форматов!» — добавил директор департамента развития туризма области Сергей Яковлев.
Номинанты от Нижегородской области:
- Нижегородский кремль — в номинации «Культурно-исторический объект»
- хохломская роспись — в номинации «Народный промысел»
- городецкий пряник — в номинации «Национальная кухня»
- сквер Свердлова — в номинации «Общественное пространство»
- озеро Светлояр — в номинации «Природный объект»
- речные прогулки на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Городец — в номинации «Речной и морской круиз»
- фестиваль народного творчества «Русская Тоскания» — в номинации «Традиционные праздники/события/фестивали»
- экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповеднике — в номинации «Туристическая тропа»
- тур по Нижнему Новгороду — в номинации «Экскурсионный маршрут»
До 10 октября на сайте можно отдать свой голос в каждой номинации. Итоги подведут — в ноябре 2021 года.
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