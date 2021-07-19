На Нижний Новгород надвигается (долгожданное!) похолодание

На этой неделе в столицу Приволжья придет (долгожданное!) похолодание. Синоптики прогнозируют понижение температуры до +18 и дожди.
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автор фото — Никита Духник
В понедельник, 19 июля, нижегородцев ждет жаркая без осадков погода. Днем воздух прогреется до +31, к вечеру столбики термометров опустятся до +24. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Со вторника, 20 июля, температура изменится — на улице будет +24 градуса с сильными осадками до самого вечера. В среду будет немного теплее — до +26 градусов. В четверг температура опустится до отметки уже в +18 градусов. Целый день будет пасмурно и будут лить дожди.
В предстоящие выходные температура не превысит +20 градусов, а ночь на воскресенье станет самой холодной за последние несколько недель — температура опустится до отметки +10.
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