Движение по Нижневолжской набережной временно приостановят

17 июля с 00:01 до 23:59 в столице Приволжья перекроют движение транспорта по Нижневолжской набережной на участке от Зеленского съезда до Благовещенской площади. Объезд организуют по прилегающим улицам. Рассказываем о главных изменениях в маршрутах общественного транспорта.
Специалисты департамента просят жителей города быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Главные изменения в работе автобусов:
- движение автобусного маршрута А-5 пройдет по улицам: Ильинской, Добролюбова и Зеленскому съезду в оба направления
- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской и Похвалинскому съезду
- автобусные маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 и 304 поедут в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской и Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской и Похвалинскому съезду
- маршрут А-45 проследует в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской и Пискунова, в направлении площади Горького – по улицам Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, площади Свободы, улице Горького
- маршруты А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки «Площадь Минина и Пожарского», в обратном направлении – от остановки «Площадь Минина и Пожарского» по Варварской улице, площади Свободы, улицам Горького, Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду
- маршрут Т-87 сократят до остановки «Стрелка».
Кроме того, для удобства жителей города продлят работу:
- трамвайного маршрута № 2 в оба направления до 23:00
- троллейбусов №9 и №31 до 23:00
- метро — в ночь с 17 на 18 июля до 01:00. Движение поездов планируется организовать с интервалом 20 минут. Перевозка пассажиров метрополитеном 18 июля возобновится с 05 часов 15 минут.
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Фото: Игорь Иванов
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