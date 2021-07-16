Движение по Нижневолжской набережной временно приостановят

17 июля с 00:01 до 23:59 в столице Приволжья перекроют движение транспорта по Нижневолжской набережной на участке от Зеленского съезда до Благовещенской площади. Объезд организуют по прилегающим улицам. Рассказываем о главных изменениях в маршрутах общественного транспорта.