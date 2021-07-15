Набережная Федоровского перекрыта до 1 августа

До 1 августа движение автомобилей по набережной Федоровского будет временно ограничено из-за начала второго этапа ремонта дороги и благоустройства территории. Об этом сообщает городская администрация.
Участок набережной Федоровского от дома №6 до дома №8 временно перекроют с 15 июля (с 8:00 утра) до 1 августа (до 20:00) из-за ремонтных работ.
Водители могут объехать перекрытый участок по улицам — Суетинская, Гоголя, Сергиевская и по Урожайному переулку.
Нижегородцев просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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Фото: Максим Баранцев
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