Набережная Федоровского перекрыта до 1 августа

Участок набережной Федоровского от дома №6 до дома №8 временно перекроют с 15 июля (с 8:00 утра) до 1 августа (до 20:00) из-за ремонтных работ.

Водители могут объехать перекрытый участок по улицам — Суетинская, Гоголя, Сергиевская и по Урожайному переулку.

Нижегородцев просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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Фото: Максим Баранцев