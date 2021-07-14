Нижегородскую Чкаловскую лестницу откроют после реставрации 1 августа

«Лестница не просто имела неприглядный вид, она была в аварийном состоянии. Проводились контраварийные мероприятия, отремонтированы ступени, кирпичная кладка, устанавливаются барельефы. Готовность – более 80%», — заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, управляющий делами правительства области Тимофей Шульга отметил, что реконструкция затронула все части лестницы: от так называемой «восьмерки» до схода к Волге. Подрядчик заменил все разрушившиеся ступени, сохранив два исторических пролета. При этом цвет лестницы идентичен оригинальному — команда тщательно выбирала подходящий.

Подрядная организация завершила реставрацию на 80%.

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Фото: redeveloper.ru