Нижегородскую Чкаловскую лестницу откроют после реставрации 1 августа

Уже 1 августа этого года в столице Приволжья пройдет открытие главной лестницы города — Чкаловской — после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Готовность проекта — 80%
«Лестница не просто имела неприглядный вид, она была в аварийном состоянии. Проводились контраварийные мероприятия, отремонтированы ступени, кирпичная кладка, устанавливаются барельефы. Готовность – более 80%», — заявил Юрий Шалабаев.
Кроме того, управляющий делами правительства области Тимофей Шульга отметил, что реконструкция затронула все части лестницы: от так называемой «восьмерки» до схода к Волге. Подрядчик заменил все разрушившиеся ступени, сохранив два исторических пролета. При этом цвет лестницы идентичен оригинальному — команда тщательно выбирала подходящий.
Подрядная организация завершила реставрацию на 80%.
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Фото: redeveloper.ru
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