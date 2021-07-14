18+
  • Город
  • Город

Нижегородскую Чкаловскую лестницу откроют после реставрации 1 августа

Уже 1 августа этого года в столице Приволжья пройдет открытие главной лестницы города — Чкаловской — после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Готовность проекта — 80%

 

«Лестница не просто имела неприглядный вид, она была в аварийном состоянии. Проводились контраварийные мероприятия, отремонтированы ступени, кирпичная кладка, устанавливаются барельефы. Готовность – более 80%», — заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, управляющий делами правительства области Тимофей Шульга отметил, что реконструкция затронула все части лестницы: от так называемой «восьмерки» до схода к Волге. Подрядчик заменил все разрушившиеся ступени, сохранив два исторических пролета. При этом цвет лестницы идентичен оригинальному — команда тщательно выбирала подходящий.

Подрядная организация завершила реставрацию на 80%.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: redeveloper.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты