Сормовский кинотеатр «Буревестник» отреставрируют к 800-летию Нижнего

Кинотеатр «Буревестник» построен в 1955 году с крупными барельефами на фасаде и зрительным залом на 550 мест. Здание расположено на главной артерии Сормова — улице Коминтерна.

«Буревестник» давно перестал быть только кинотеатрам, сейчас это — и филиал общественно-досугового центра, где проходят концерты и выставки.

«Сейчас учреждение временно закрыто для посетителей. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы к покраске фасада, продолжается укладка металлочерепицы», — отмечает и.о. директора городского департамента культуры Светлана Гуляева.

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Фото: архив пресс-служб