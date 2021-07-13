Сормовский кинотеатр «Буревестник» отреставрируют к 800-летию Нижнего

Кинотеатр «Буревестник» в Сормове отреставрируют к 800-летию Нижнего. У здания планируют отремонтировать крышу, фасад и крыльцо — сейчас оно временно закрыто для посетителей. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.
Кинотеатр «Буревестник» построен в 1955 году с крупными барельефами на фасаде и зрительным залом на 550 мест. Здание расположено на главной артерии Сормова — улице Коминтерна.
«Буревестник» давно перестал быть только кинотеатрам, сейчас это — и филиал общественно-досугового центра, где проходят концерты и выставки.
«Сейчас учреждение временно закрыто для посетителей. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы к покраске фасада, продолжается укладка металлочерепицы», — отмечает и.о. директора городского департамента культуры Светлана Гуляева.
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Фото: архив пресс-служб
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