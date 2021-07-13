В Нижнем Новгороде может появиться новая канатная дорога

Потенциальный инвестор проекта — ООО «ПОМА». Известно, что предварительная стоимость строительства канатки оценена в 2,6 миллиарда рублей, а протяженность объекта — 3,4 километра. Канатную дорогу пустят над Окой и парком «Швейцария».

«Строительство рассматривается при разработке новой транспортной модели Нижегородской агломерации в качестве одного из вариантов транспортного сообщения между станцией метро „Заречная“ и нагорной частью города в районе улиц Сурикова — Терешковой», — отмечают сотрудники министерства.

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Фото: pexels