Нижегородскую водонапорную станцию на Черниговской восстановят и реконструируют

Водонапорную станцию — объект культурного наследия и мекку любителей нижегородских заброшек и стрит-арта — на улице Черниговской восстановят в рамках реализации проекта Bridgetown «Чайка». Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Водонапорная станция включена в глобальный проект застройки Черниговской набережной в Нижнем Новгороде.
Объект попал в зону охраны, теперь, в случае застройки территории вокруг него, девелопер обязан разработать проект по сохранению ОКН. Рядом с водокачкой и станцией можно проводить благоустройство (информационные стенды и скамейки) и озеленение. Запрещено: капитальное строительство, устанавливать ларьки и парковки.
Городская водопроводная станция — известная как Куйбышевская водокачка — была построена в 1880-е годы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, но сейчас оно разрушается, несмотря на свой статус.
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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Мой Нижний Новгород»
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