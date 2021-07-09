Фонд Варламова раскритиковал проект Нижегородского метро

Согласно плану Правительства Нижегородской области по развитию городского метрополитена, строительство четырех станций – «Сенная», «Оперный театр», «Варя» и «Сормовская» - увеличит пассажиропоток на 25—30%.

Однако представители фонда Варламова высказали свои замечания по организации будущей сетки метро в Нижнем Новгороде.



Так, нецелесообразным было признано продлить ветку до Сормова, которая будет дублировать маршрут наземной линии трамвая. К тому же Центр Сормова уже является точкой развязки многих транспортных путей от автобусов до электрички. Под сомнение активисты поставили и расположение станции «Оперный театр» на площади Свободы. Подобная локация лишит людей возможности пересаживаться с метро на общественный транспорт на улице Белинского.

Не обошли стороной и уже действующие станции. Что касается «Стрелки», представители Фонда Харламова раскритиковали и ее расположение в поле и удаленность от остановок общественного транспорта.

Напомним, что строительство станций метро «Сенная», «Оперный театр» и «Варя» является первым современным этапом развития нижегородского метро.