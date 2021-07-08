Скорость электросамокатов ограничили в Нижнем Новгороде

С 6 июля в городе вводятся определенные ограничения и запреты на передвижение на электросамокатах
В рамках Соглашения об ограничениях, скорость самокатов не должна превышать 25 км/ч, и составлять не более 15 км/час на улицах с плотным потоком людей, в частности на улицах Большая Покровская, Рождественская и Нижневолжская набережная.
Кроме того, вступил в силу и жесткий запрет на управление самокатами на территории Нижегородского кремля и в городских парках.
В тексте Соглашения содержатся и определенные правила для самокатчиков. Электросамокатами официально нельзя пользоваться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Управлять самокатом запрещено несовершеннолетним, а также одновременно двум и более людям. На самокатах нельзя перевозить детей, животных и вещи, необходимо надевать защитную экипировку.
После использования запрещено оставлять самокаты на пешеходных переходах, автодорогах, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений.
Действие указанного Соглашения продлится до 31 октября 2021 года.
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