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На нижегородской Стрелке открыли масштабную детскую площадку

Огромный игрушечный корабль стал подарком для детей на 800-летие Нижнего Новгорода

Игровой комплекс построили рядом с Александро-Невским кафедральным собором. Грандиозная конструкция представляет из себя деревянный морской корабль, на котором построены детские качели, лестницы и карусели.

На торжественном открытии площадки присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Алла Ситнова. Комплекс станет развлекательной площадкой не только для детей, но и для их родителей, но и еще одним местом притяжения людей на территории Стрелки.


Новая развлекательная площадка будет открыта круглосуточно. Вход на игровую территорию свободный для всех желающих.

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