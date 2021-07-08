На нижегородской Стрелке открыли масштабную детскую площадку

Огромный игрушечный корабль стал подарком для детей на 800-летие Нижнего Новгорода
Игровой комплекс построили рядом с Александро-Невским кафедральным собором. Грандиозная конструкция представляет из себя деревянный морской корабль, на котором построены детские качели, лестницы и карусели.
На торжественном открытии площадки присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Алла Ситнова. Комплекс станет развлекательной площадкой не только для детей, но и для их родителей, но и еще одним местом притяжения людей на территории Стрелки.
Новая развлекательная площадка будет открыта круглосуточно. Вход на игровую территорию свободный для всех желающих.
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