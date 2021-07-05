Публичный диалог о ресторанах пройдет в Нижнем Новгороде

6 июля в Арсенале состоится “вкусная” дискуссия о нижегородских ресторанах, локальной кухне и гастрономическом туризме

В рамках программы празднования юбилея города, команда «Центра 800» запускает серию общественных дискуссий, на темы волнующие горожан.