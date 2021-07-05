Публичный диалог о ресторанах пройдет в Нижнем Новгороде

6 июля в Арсенале состоится “вкусная” дискуссия о нижегородских ресторанах, локальной кухне и гастрономическом туризме
В рамках программы празднования юбилея города, команда «Центра 800» запускает серию общественных дискуссий, на темы волнующие горожан.
Первый публичный диалог «Нижегородская гастрономия как драйвер развития туризма в год 800-летия города» состоится в Арсенале при участии приглашенных экспертов: гастрономического журналиста и создателя проекта «Соль», декана лектория Novikov School и эксперта первой ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» Ивана Глушкова, директора Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексея Беляева, директора РА Рейтинг Наталии Бочаровой, главы Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александра Котюсова и шеф-повара литературного кафе «Безухов» Александра Голышева. Модератором дискуссии станет журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк.
Зарегистрироваться на участие в дискуссии можно по ссылке. Прямая трансляция публичного диалога пройдет в группе “Нижний 800” в социальной сети ВКонтакте.
Напоминаем, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе посещение офлайн-мероприятия возможно только при наличии актуального ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации.
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